Albi, le samedi 12 février à 21:00

Hyper Loto organisé par le Carnaval d’Albi au Parc des expositions d’Albi le samedi 22 février 2022 à 21:00. >> 16 parties. Plus de 20 000€ de lots dont Voiture (RENAULT), Voyages, Vols en montgolfière, Electroménagers, Multimédias, Entrées Festival Pause Guitare, Produits Locaux, Barbecue, De nombreux bons d’achat et Repas gastronomiques… Prix unique : 30 €uros la plaque de 12 grilles 18h30 – Ouverture des portes & Restauration rapide 21h00 – Début de soirée (Soirée selon les règles sanitaires en vigueur)

