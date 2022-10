Hyperloop ! Hyper Lieu Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Hyperloop ! Hyper Lieu, 14 octobre 2022, Bagnolet. Hyperloop ! 14 et 15 octobre Hyper Lieu

Informations à l’adresse mail : bonjour@hyperlieu.com

Journées nationales de l'architecture à l'HYPER

Vendredi 14 et samedi 15 octobre Transformé pour quelques mois en bureau du tourisme expérimental, l’HYPER est devenu un lieu de fabrication pour le projet HYPERLOOP, parcours artistico-touristique en territoire Bagnoletais, porté par l’association Hyperlieu. Venez découvrir et participer à ce travail de récolte d’expériences, de récits et d’objets, pour nourrir une cartographie et un inventaire illustré du territoire, qui sera réalisé à terme par le collectif Superbrut·es. Au programme : > VENDREDI 14

14H – 19H

Exposition et médiation des recherches réalisées en juillet, autour de la notion du post-productivisme à Bagnolet : qu’est qu’on a produit à Bagnolet, et qu’est-ce qu’on y produit aujourd’hui ?

+ Petite animation prévue pour les enfants > SAMEDI 15

14H – 19H

+ Petite animation prévue pour les enfants 15H – 17H

Promenade exploratoire guidée dans la ville HYPERLIEU

Rue Angela Davis, Bagnolet Pour plus d’informations :

bonjour@hyperlieu.com

collectifsuperbrut@gmail.com Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, le Département de la Seine Saint-Denis, l’association Hyperlieu

