HYPER FESTIVAL @WONDERLAND Wonderland, 27 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 27 au 29 août 2021 :

vendredi de 18h à 12h

et samedi de 12h à 12h

et dimanche de 12h à 23h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris, Wonderland propose durant 3 jours une édition sous le signe de la diversité culturelle !

Des lives en partenariat avec La Bellevilloise, un festival contre la grossophobie avec Gras Politique, une Odyssée électronique avec la compagnie CriArts, des initiations autour du Sport et de l’inclusion avec Les Canaux.

Vie sociale et culturelle en pause depuis des mois… Dans le cadre du programme “ParisENVIES“, la dream team de WE LOVE GREEN décide de frapper fort là où ça fait du bien en créant WONDERLAND, un tiers-lieu hybride en plein air, sportif, gastronomique, familial et engagé, garanti anti spleen, entouré d’arbres et accessible à tous.

Un Week-End spécial dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris, gratuit et accessible à tous en partenariat avec La Bellevilloise, Gras Politique, la compagnie CriArts et Les Canaux.

Au programme du Vendredi avec La Bellevilloise : Lipsync Party & Silent Dance Floor.

Au programme du Samedi avec Gras Politique : Festival de lutte contre la grossophobie.

Au programme du Dimanche : Odyssée électronique sensitive et épidermique avec CriArts.

Wonderland 103 Cours de Vincennes Paris 75020

1 : Porte de Vincennes (74m) 9 : Maraîchers (627m) T3B



Contact :Wonderland contact@wonderland.paris https://wonderland.paris/ https://www.facebook.com/wndrlnd.paris

Date complète :

