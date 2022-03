Hyper Escape Game Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Hyper Escape Game Donjon de Rouen, 9 avril 2022, Rouen. Hyper Escape Game

du samedi 9 avril au dimanche 24 avril à Donjon de Rouen

Les vacances sont aussi un moment idéal pour vivre une expérience ludique et historique grâce à l’Hyper Escape Game du Donjon de Rouen. En équipe de 3 à 6 joueurs, ce jeu associe des énigmes réelles et une expérience en réalité virtuelle.

Du mercredi au samedi de 16h30 à 23h30 et le dimanche de 16h30 à 22h Jeu en équipe de 3 à 6 joueurs – Durée : 1h – A partir de 8 ans A partir de 17,5€ / pers. – Sur réservation

Les vacances sont aussi un moment idéal pour vivre une expérience ludique et historique grâce à l’Hyper Escape Game du Donjon de Rouen. Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T23:30:00;2022-04-10T16:30:00 2022-04-10T22:00:00;2022-04-13T16:30:00 2022-04-13T23:30:00;2022-04-14T16:30:00 2022-04-14T23:30:00;2022-04-15T16:30:00 2022-04-15T23:30:00;2022-04-16T16:30:00 2022-04-16T23:30:00;2022-04-17T16:30:00 2022-04-17T22:00:00;2022-04-20T16:30:00 2022-04-20T23:30:00;2022-04-21T16:30:00 2022-04-21T23:30:00;2022-04-22T16:30:00 2022-04-22T23:30:00;2022-04-23T16:30:00 2022-04-23T23:30:00;2022-04-24T16:30:00 2022-04-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Donjon de Rouen Adresse Rue Bouvreuil, Rouen Ville Rouen lieuville Donjon de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Donjon de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Hyper Escape Game Donjon de Rouen 2022-04-09 was last modified: by Hyper Escape Game Donjon de Rouen Donjon de Rouen 9 avril 2022 Donjon de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime