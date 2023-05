L’école de musique et danse fête la musique hyper centre Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges L’école de musique et danse fête la musique hyper centre, 21 juin 2023, Vittel. L’école de musique et danse fête la musique Mercredi 21 juin, 19h30 hyper centre A 20 h 00 à l’Alhambra : danse africaine et ensembles instrumentaux

A 20h h 00 rue de Verdun – villa St Martin : la classe de musiques actuelles et l’ensemble « Tubone » vous proposent métal, pop, rock, blues hyper centre rue de Verdun 88800 Vittel 88800 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 Fête de la musique ©EcoleMusiqueDanseVittel Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu hyper centre Adresse rue de Verdun 88800 Ville Vittel Lieu Ville hyper centre Vittel

hyper centre Vittel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/

L’école de musique et danse fête la musique hyper centre 2023-06-21 was last modified: by L’école de musique et danse fête la musique hyper centre hyper centre 21 juin 2023 hyper centre Vittel

Vittel