Hype Afrika : Future Afro Sounds Party ! L'Alimentation Générale Paris

Paris Hype Afrika : Future Afro Sounds Party ! L’Alimentation Générale, 20 mai 2023, Paris. .Public adultes. payant 10€ La soirée aux rythmes d’Afrique revient agiter l’ALG à Paris 12 ce vendredi 19 Mai avec le meilleur de l’afro vibe ! Plongée dans une Afrique urbaine le temps d’une soirée pour découvrir les nouvelles musiques du continent entre tradition et modernité touchées par le groove, l’éléctro, la house, les afrobeats ou encore l’amapiano ou le kuduro jusqu’aux global-beats !! HYPE AFRIKA ON FIRE !! Prochain voyage prévu le VENDREDI 19 MAI à L’ALG (Paris 11) !! L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1660056291092041

