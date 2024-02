Hypathie est épatante ! Forum des Arts et de la Culture Talence, vendredi 8 mars 2024.

Hypathie est épatante ! Conférence dessinée Vendredi 8 mars, 19h30 Forum des Arts et de la Culture Entrée libre sur réservations

Début : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T20:30:00+01:00

« La place des femmes dans l’Histoire des Sciences »

Être une femme dans un monde d’hommes… Une plongée dans la cité antique d’Alexandrie, à la découverte d’Hypatie, figure féminine emblématique dans l’histoire des sciences.

Bulle et Pomme proposent des conférences dessinées consacrées tantôt aux mathématiques, tantôt à l’histoire antique, souvent à l’histoire antique des mathématiques… Leur recette? Une tranche de culture antique, une bonne rasade de culture générale, une pincée de sciences et une autre de lettres, une leçon savoureuse s’appuyant sur une animation projetée en grand écran, un peu de musique, quelques lectures, et les aquarelles de Bulle réalisées et filmées en direct… Un bon cocktail de ce qu’ils aiment.

Dans le cadre de la fête des mathématiques et de la journée internationale des droits des femmes en partenariat avec le Dôme

Vendredi 8 mars 2024 à 19h30

Forum des Arts et de la Culture

À partir de 7 ans

Par Bulle & Pomme

Entrée libre sur réservations

Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Bulle et Pomme