Hymnes de Hildegard von Bingen

Temple d’Arles, boulevard des Lices, le samedi 26 juin à 19:00

Le duo a capella de Lisa Magrini et Julie Azoulay interprète des hymnes monodiques liturgiques tirés de la Symphonia Harmoniae Celestium revelationum (Symphonie de l’harmonie des révélations célestes). Ces chants nous font pénétrer dans les lointaines origines de la musique occidentale et tout spécialement de ses racines religieuses. … Plus d’informations sur [le site de l’Association Sarabande](https://associationsarabande.wordpress.com/2021/06/01/hildegard-von-bingen-2/) !

Plein tarif 15€, tarif réduit 10€, gratuit avant 16 ans… On peut payer en roues…

Hildegard développa un style personnel novateur pour son époque. Ses chants au tonalités mystiques sont au service de l’introspection et du recueillement par le pouvoir des sons et de la voix chantée.

