Le Comptoir, le samedi 29 janvier 2022 à 19:00

Christophe Monniot, saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, rencontre le très sensible et puissant accordéoniste basque Didier Ithursarry. Ce premier album nous invite à déguster leurs hymnes à l’amour, entre compositions personnelles et relectures singulières de morceaux emblématiques signés Pascual Marquina Narro, Tony Murena ou Duke Ellington, en écho à leur profond attachement aux musiques populaires et traditionnelles. Un dialogue vif, émouvant et poétique, un duo tendre et haut en couleur qui développe la liberté et la pulsation du jazz, l’énergie et la joie des musiques populaires, la sophistication formelle du domaine contemporain. En un mot, comme disait Brel, au sujet du chant : “ceci n’est pas une valse”, mais ça se danse quand même ! ONJ Records JF009, L’Autre Distribution, OUI CultureJazz Avec : Christophe MONNIOT (saxophones) Didier ITHURSARRY (accordéon) [https://youtu.be/PcaxpuRj964](https://youtu.be/PcaxpuRj964)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



2022-01-29T19:00:00 2022-01-29T21:00:00