“Hymne à la Liberté” L’Ode – Conservatoire de Vanves,Auditorium Jean Françaix, 28 mars 2022, Vanves.

L’Ode – Conservatoire de Vanves, Auditorium Jean Françaix, le lundi 28 mars à 20:30

Programme ——— **Pour l’Ukraine** Tibié paiom (D. Bortnianski) **Chansons de la Renaissance** La, la, la, je ne l’ose dire (P. Certon) Allegez moy (Anon.) Quand l’ennuy facheux vous prend (G. Costeley) Il est bel et bon (P. Passereau) Come again (J. Dowland) – – – – – **Opéra / Poème symphonique** Lascia ch’io pianga – extrait de Rinaldo (G.F. Haendel) Vedi ! le Fosche – extrait du Trouvère (G. Verdi) Be still my soul – extrait de Finlandia (J. Sibelius) – – – – – – **Negro Spirituals / Gospels / Soul** Wade in the Water (Negro spiritual) Somebody’s knocking (Gospel) Everybody sing freedom (Traditionnel) Joshua fight the Battle of Jericho (Negro spiritual) Peter, Go Ring Dem Bells (F. Ziberlin) I can’t help falling in love with you (D. Weiss, H. Peretti, L. Creatore) Direction : Philippe Barbey-Lallia

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chœur de l’Ode, Conservatoire de Vanves

L’Ode – Conservatoire de Vanves,Auditorium Jean Françaix 17-21 rue Solferino, Vanves Vanves Hauts-de-Seine



