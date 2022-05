HYL Centre d’animation Soupetard, 21 juin 2022, Toulouse.

HYL

Centre d’animation Soupetard, le mardi 21 juin à 18:00

Concert ——- **Dans le cadre de la Fête de la musique, proposé par le Centre culturel de quartier Soupetard** HYL se définit par un rap nouvelle vague, pop, électro coloré, dérivant vers la chanson avec des mélodies intimistes et un amour de l’écriture. Dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, ou L’Or du Commun, il a grandi sur scène à mi-chemin entre insouciance et prise de conscience. Il se fait connaître en remportant le Prix Claude Nougaro et le tremplin _Play It Indie_ à Paris. Il est sélectionné sur les _Groove Showcase_, et finaliste du Réseau Chanson Occitanie et du _Give Me Five_ à Paris. Son premier EP, _Monopoly_, sort le 9 juin 2022. **Square Vincenzo Tonelli** : accès métro Roseraie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T18:00:00 2022-06-21T23:59:00