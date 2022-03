Hygiène du Lait- Cinéma Agricole – Quinzaine des Ferments Poligny, 11 avril 2022, Poligny.

Hygiène du Lait- Cinéma Agricole – Quinzaine des Ferments Ciné-Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny

EUR Le lundi 11 avril 2022 de 20h30 à 22h au Ciné-Comté de Poligny

Soirée de cinéma agricole “Hygiène du lait”

Entrée gratuite sur inscription avant le 8 avril au 03 84 72 20 61

Le film “Hygiène du lait” a été produit par le Ministère de l’Agriculture dans les années 1920-30 dans le cadre d’une série destinée à adapter le niveau technique des agriculteurs aux nouvelles exigences sociales et industrielles lors de séances du “cinéma agricole”. Il est présenté avec la participation de cinq experts : cinéma (Julien Pequignot, UBFC), géographie (Pascal Berion, UFC), histoire (Fabien Knittel, UFC), médecine (Dominique-Angèle Vuitton, UFC), biotechnologie (Marc Faiveley, Chr. Hansen).

Cette soirée “grand public” est mise en place par les ENILIENS dans le cadre de leurs projets d’animation culturelle. Elle est accompagnée d’une dégustation de mignardises sucrées et salées et de Slams pasteuriens et du film “Farm Chokchai”.

