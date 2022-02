HYGIAPHONE L’Artea, 25 février 2022, Carnoux-en-Provence.

HYGIAPHONE

L’Artea, le vendredi 25 février à 20:30

C’est en 2010 que quatre musiciens expérimentés originaires de la région de Caen, bercés dès la naissance par le Rock and Roll, veulent rendre hommage au légendaire groupe Téléphone qui de 76 à 86 révolutionne le Rock Français. Eh ça donne HYGIAPHONE !!! Fermez les yeux et retrouvez l’atmosphère de la tournée 86 ! Ces mecs-là sont de la bombe humaine qui vont vous emmener au coeur de la nuit, plus loin que votre dure limite et peut être même à New York avec vous. Même Cendrillon n’en est pas revenue après minuit de cet autre monde. De 2010 à 2016, ils sillonnent la France, la Belgique … avec de plus en plus de succès. Et les dates s’enchainent ! En 2017, ils assurent la tournée des Casinos Barrière. En 2018, année sabbatique pour le chanteur lead Charly qui part en Australie vers d’autres horizons. A son retour, pour mieux « coller » au mythe Téléphone, la jolie bassiste Marion Morales, rejoint Hygiaphone. Et c’est reparti pour une autre histoire ! Et ça, c’est vraiment eux !!!

21,99€

♫TRIBUTE TELEPHONE♫

L’Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00