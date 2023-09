1er salon du petit format de la Villa Frouin villa frouin Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var 1er salon du petit format de la Villa Frouin villa frouin Hyères, 1 décembre 2023 11:00, Hyères. 1er salon du petit format de la Villa Frouin villa frouin Hyères 1 – 4 décembre Exposition Vente 1 – 4 décembre 1

https://www.facebook.com/events/715446953748581?ref=newsfeed Le salon du petit format de la villa Frouin,

Ceux sont 45 artistes exposés, sélectionnés par un jury indépendant dans toutes les disciplines artistiques (peinture, sculpture, céramique, métier d’art…) qui vous proposerons 5 petits formats minimum soit 250 œuvres originales qui seront vendues au prix unique de 90€ (entièrement reversé aux artistes).

Dans un environnement féérique, nous vous attendons tous nombreux pour démarrer les fêtes de fin d’année et vous faire plaisir.

Entrée libre 11h-19h

A bientôt

Etienne et Nadège Frouin villa frouin 129 chemin des villas Costebelle Hyères 83400 var Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu villa frouin Adresse 129 chemin des villas Ville Hyères Departement var Lieu Ville villa frouin Hyères

villa frouin Hyères var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/