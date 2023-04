Tournée Route 83 Centre-ville, 8 août 2023, Hyères.

Une programmation 100% live qui met en avant le groupe GÉNÉRATION TUBES

dans une rétrospective des plus grands succès français et internationaux..

2023-08-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-08 . .

Centre-ville Place Clémenceau

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Road tour 83 will stop in Hyères for an evening based on the sign of humor and song,

Un programa 100% en directo con el grupo GÉNÉRATION TUBES

en una retrospectiva de los grandes éxitos franceses e internacionales.

Ein 100%iges Live-Programm, das die Gruppe GÉNÉRATION TUBES

in einer Retrospektive der größten französischen und internationalen Hits.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée