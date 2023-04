La Fièvre des années 80,90,2000 Avenue du Docteur Robin, 24 juillet 2023, Hyères.

Rendez-vous sur le port St-Pierre d’Hyères, pour vibrer au son des années 80,90,2000..

2023-07-24 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-24 . .

Avenue du Docteur Robin Le Port

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous on the port St-Pierre d’Hyères, to vibrate to the sound of the 80s, 90s, 2000s.

Cita en el puerto de St-Pierre, en Hyères, para vibrar al son de los años 80, 90 y 2000.

Treffen Sie sich am Hafen St-Pierre in Hyères, um zum Sound der 80er, 90er und 2000er Jahre zu vibrieren.

