Feu d’artifice au port d’Hyères Le Port, 14 juillet 2023, Hyères.

Rendez-vous sur le port d’Hyères pour assister au feu d’artifice avec un concert.

Le 14 juillet avec le groupe Van DJ

Le 16 aout avec le groupe Summer Teen’s Break

Venez assister à ce joli spectacle, où se tient chaque soir le marché artisanale..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Le Port Port Saint Pierre

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous on the port of Hyères to attend the fireworks with a concert.

July 14th with the group Van DJ

August 16th with the group Summer Teen’s Break

Come to attend this nice show, where the craft market is held every evening.

Cita en el puerto de Hyères para ver los fuegos artificiales con un concierto.

14 de julio con el grupo Van DJ

16 de agosto con el grupo Summer Teen’s Break

Venga a ver este encantador espectáculo, donde todas las tardes se celebra un mercado de artesanía.

Begeben Sie sich zum Hafen von Hyères, um das Feuerwerk mit einem Konzert zu erleben.

Am 14. Juli mit der Gruppe Van DJ

Am 16. August mit der Gruppe Summer Teen’s Break

Schauen Sie sich dieses schöne Spektakel an, wo jeden Abend ein Kunsthandwerkermarkt stattfindet.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée