Cinéma plein air à la Villa Carmignac Porquerolles, 13 juillet 2023, Hyères.

Tous les jeudis de juillet-août, la Villa Carmignac est ouverte jusqu’à 21h et propose à partir de 21h30 une programmation de cinéma en plein air dans ses jardins.

2023-07-13 à ; fin : 2023-08-24 . .

Porquerolles piste de la Courtade

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Thursday from July to August, Villa Carmignac is open until 9:00 pm and offers an outdoor cinema programme in its gardens starting at 9:30 pm

Todos los jueves de julio y agosto, la Villa Carmignac abre sus puertas hasta las 21.00 h y a partir de las 21.30 h ofrece un programa de cine al aire libre en sus jardines

Jeden Donnerstag im Juli und August ist die Villa Carmignac bis 21 Uhr geöffnet und bietet ab 21.30 Uhr ein Open-Air-Kinoprogramm in ihren Gärten an

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée