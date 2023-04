Les Nuits de pleine lune – Soundwalk collective Villa Carmignac Porquerolles, 1 juillet 2023, Hyères.

Le visiteur a accès à un parcours sonore à travers les paysages de l’île la nuit..

2023-07-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-05 23:00:00. EUR.

Porquerolles piste de la Courtade

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The visitor has access to a sound trail through the landscapes of the island at night.

El visitante tiene acceso a un recorrido sonoro por los paisajes nocturnos de la isla.

Der Besucher hat Zugang zu einer Klangreise durch die Landschaft der Insel bei Nacht.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée