Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac Porquerolles, 1 juillet 2023, Hyères.

Pendant les vacances d’été, tous les jeudis de 14h à 16h. Visite guidée de l’exposition, suivie d’un atelier avec un médiateur plasticien..

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-06 16:00:00. EUR.

Porquerolles piste de la Courtade

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the summer holidays, every Thursday from 14:00 to 16:00. Guided tour of the exhibition, followed by a workshop with a plastic mediator.

Durante las vacaciones de verano, todos los jueves de 14.00 a 16.00 h. Visita guiada a la exposición, seguida de un taller con un artista plástico.

Während der Sommerferien jeden Donnerstag von 14:00 bis 16:00 Uhr. Geführte Besichtigung der Ausstellung, gefolgt von einem Workshop mit einem Kunstvermittler.

