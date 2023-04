Visite méditative/ Yoga à la Villa Carmignac Porquerolles, 25 juin 2023, Hyères.

Visite méditative alliant l’art et le yoga, suivie d’une visite libre de l’ensemble des espaces..

2023-06-25 à 09:30:00 ; fin : 2023-09-17 11:00:00. EUR.

Porquerolles piste de la Courtade

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meditative visit combining art and yoga, followed by a free visit of the exhibition and the garden.

Visita meditativa que combina arte y yoga, seguida de una visita libre por todos los espacios.

Meditative Tour, die Kunst und Yoga verbindet, gefolgt von einer freien Besichtigung aller Räume.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Provence Méditerranée