Var Séjour de kitesurf Hyères Hyères, 21 octobre 2023, Hyères. Séjour de kitesurf 21 – 28 octobre Hyères Sur inscription Du samedi 21 octobre au samedi 28 octobre, à Hyères Viens découvrir ce sport incroyablement enthousiasmant, le Kite Surf, dans l’un des spots de Kite les plus connus d’Europe : la plage de l’Almanarre à Hyères !

Ce séjour te permettra de découvrir un sport accessible à tous, mais aussi de prendre le grand air, et de te ressourcer spirituellement (Messes, Laudes, Adoration).

Quelques randonnées au cœur de cette région magnifique sont aussi au programme ! Pour plus d'informations, suivre le lien d'inscription

