Forum des métiers de l’aéronautique navale – Venez à la rencontre des marins du ciel Jeudi 23 novembre, 09h00 1

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE NAVALE

La Marine nationale organise la troisième édition du forum des métiers de l’aéronautique navale le jeudi 23 novembre 2023 sur la Base aéronavale de Hyères (83400).

Étudiants, jeunes et diplômés ou en recherche d’emploi de 16 à 30 ans (à minima scolarisé en classe de troisième), venez à notre rencontre !

L’objectif de cette journée est de faire connaître les opportunités d’emploi et de formations offertes aux jeunes français au sein de la Force de l’Aéronautique Navale de la Marine nationale.

AU PROGRAMME:

– Expositions d’avions et d’hélicoptères de la Marine nationale

– Rencontres avec des pilotes, des techniciens, des contrôleurs aériens, des opérateurs aéronautiques…

– Visite de la tour de contrôle

– Découverte des filières et métiers grâce à des échanges avec des marins du ciel : contrôleur aérien, technicien de maintenance, personnel naviguant, pilote d’aéronefs ou de drones…

– Échanges avec des conseillers en recrutement

… et pleins de lots à gagner !

# Un évènement en partenariat avec Mistral FM! #

