Eté 1944 : un village normand épris de liberté Hyenville Quettreville-sur-Sienne, 9 août 2024 10:00, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Reconstitution d’un village du centre Manche pendant la période de l’été 1944. Les visiteurs seront plongés 80 ans en arrière en appréhendant la vie des civils en zone occupée ainsi que celle des soldats américains pris dans la tourmente de la bataille des haies..

Vendredi 2024-08-09 10:00:00 fin : 2024-08-11 18:00:00. .

Hyenville Lieu-dit Le Manoir

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Reconstruction of a village in central Manche during the summer of 1944. Visitors will be plunged 80 years into the past as they learn about the lives of civilians in the occupied zone, as well as those of American soldiers caught up in the turmoil of the Battle of the Hedges.

Reconstrucción de un pueblo de la Mancha central durante el verano de 1944. Los visitantes se sumergirán 80 años en el pasado mientras conocen las vidas de los civiles en la zona ocupada, así como las de los soldados estadounidenses atrapados en la agitación de la Batalla de los Setos.

Rekonstruktion eines Dorfes im Zentrum des Ärmelkanals während des Sommers 1944. Die Besucher werden 80 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt, indem sie das Leben der Zivilisten in der besetzten Zone und das der amerikanischen Soldaten, die in den Wirren der Schlacht um die Hecken gefangen sind, nachvollziehen können.

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT Manche