MON MARCHÉ DE NOËL À LA FERME Hyelzas Hures-la-Parade, 2 décembre 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Que diriez-vous de découvrir un marché de Noël authentique ? Situé sur les hauteurs du Causse Méjean, vous pourrez découvrir de nombreux exposants dans cette 3ème édition du marché de Noël de Hyelzas. Vous trouverez des cadeaux, produits fermiers, de….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Hyelzas

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



How would you like to discover an authentic Christmas market? Situated on the heights of the Causse Méjean, you’ll find plenty of exhibitors at this 3rd edition of the Hyelzas Christmas market. You’ll find gifts, farm produce,…

¿Le apetece descubrir un auténtico mercado navideño? Situado en las alturas del Causse Méjean, encontrará numerosos puestos en esta 3ª edición del mercado navideño de Hyelzas. Encontrará regalos, productos agrícolas,…

Wie wäre es, einen authentischen Weihnachtsmarkt zu entdecken? Auf den Höhen des Causse Méjean gelegen, können Sie in dieser dritten Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Hyelzas zahlreiche Aussteller entdecken. Hier finden Sie Geschenkartikel, Bauernprodukte,…

Mise à jour le 2023-10-31 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes