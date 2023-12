LANKUM 1ERE PARTIE HYDROPHONE – LORIENT Lorient, 21 février 2024, Lorient.

Lankum a été encensé dans le monde entier pour ses albums passionnants et ses performances live captivantes et souvent euphoriques. Leur dernier album, ‘False Lankum’ a été le mieux accueilli à ce jour, avec de nombreuses critiques positives. Il aura fallu près de deux ans au quatuor dublinois pour le réaliser – depuis leur premières répétitions dans une tour Martello sur la côte sud de Dublin jusqu’à un certain nombre de sorties aux Hellfire Studios dans les montagnes de Dublin en 2021 et 2022. Cet album est bien plus qu’une balade au cœur des chants traditionnels irlandais, c’est un voyage musical tortueux s’aventurant vers des contrées sonores abrasives du métal et du rock post-industriel à l’image du morceau “Go Dig My Grave”.Composé des frères Ian Lynch (uillean pipes, tin whistle, chant), Daragh Lynch (chant, guitare) ainsi que de Cormac Mac Diarmada (violon) et Radie Peat (harmonium, accordéon, chant), Lankum canalise un ensemble d’influences et d’histoires diverses pour créer une chose magnifiquement rare. Ils ont eu l’honneur de travailler avec certains de leurs musiciens préférés au cours du processus, notamment des membres des familles Dermody et Peat – le frère de Cormac, John Dermody, aux percussions, et la sœur de Radie, Sadbh Peat, au concertina – ainsi que Ruth Clinton, Iona Zajac et l’imposant Cormac Begley. Et bien sûr, leur producteur visionnaire John Spud Murphy.

