ateliers ouverts à l’hydrolab hydrOlab place de la bagatelle 05260 Chaillol 1600 Chaillol 1600, 4 juillet 2023, Chaillol 1600.

ateliers ouverts à l’hydrolab 4 – 7 juillet hydrOlab place de la bagatelle 05260 Chaillol 1600 Entrée libre

Dans le cadre de la résidence hydrOlique sur la thématique de l’eau, les artistes en présence proposent des ateliers de découverte le mardi 4 juillet après midi de 14h30 à 16h30, le mercredi 5 juillet matin de 9h30 à 11h30 et le vendredi 7 juillet matin de 9h 30 à 11h30 et après midi de 14h30 à 16h30.

Ces ateliers sont aussi, pour les artistes, des temps propices à la collecte, à l’acquisition de ressources pour leur travail de création en cours.

Lieu: l’hydrOlab, place de la bagatelle Chaillol 1600

Les ateliers proposés:

gravure sur tetrapack et impression

Monotypes

collages

impression sur terre

Suminagashi

hydrOlab place de la bagatelle 05260 Chaillol 1600 place de la bagatelle, Chaillol 1600 Chaillol 1600 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Salle hors sac de la station de ski de Chaillol 1600 mis à disposition pour le temps de création, utilisé comme atelier laboratoire trés grand parking. Accès en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T16:30:00+02:00

2023-07-07T14:30:00+02:00 – 2023-07-07T16:30:00+02:00

©Saliou Lionel