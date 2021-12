Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Hydrogène et énergie renouvelable Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 14 ans. En fonction des connaissances et interrogations du public, un choix d’expériences est proposé : production de gaz dihydrogène par électrolyse, piles à combustible, stockage de dihydrogène. Les problématiques liées à la production d’électricité d’origine renouvelable sont discutées. 14 ans et + Venez découvrir le dihydrogène et certaines de ses utilisations à travers quelques expériences. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

