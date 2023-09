Champagne ! Hydre en scène Le Trait, 26 janvier 2024, Le Trait.

Champagne ! Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Hydre en scène Tarif P’tite Scène : 9€ / 3,50€

Quatre personnages, quatre amis, trois femmes et un homme, se retrouvent pour fêter les quatre ans de rupture de l’un d’entre eux : «Champagne!»

Comme à chaque fois qu’ils se voient, ils vont se raconter leur plus belle histoire d’amour. Ils ressassent, sans cesse, ces histoires dans lesquelles ils sont enchaînés depuis des années. Incapables de s’en sortir, ils perdent pied et se tirent chacun vers le bas. Mais jusqu’où ira leur folie amoureuse ?

Ecriture et mise en scène : Marjolaine Boudet | Jeu : Angèle Soposki, Elodie Goudé, Salomée Robard, Camille Saint-Martin | Création et régie lumière : Jean-Victor Tournade | Création musicale et régie sonore : Maxime Periat | Production et diffusion : Ludovic Le Bouteiller | Une production Cauri Théâtre | Avec les soutiens de : La région Normandie, la Ville de Rouen, le Théâtre de l’Etincelle, la Maison de l’Université | Remerciements pour l’accueil en résidence : Le labo Victor-Hugo, la Maison de l’Université, l’espace Philippe Torreton, la salle Jean-Pierre Bacri, le centre culturel Guy Gambu, le Théâtre de l’Etincelle

Photo : Gauthier Thypa

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 05 93 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://letrait.notre-billetterie.fr/billets?kld=lps&site=lps »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00