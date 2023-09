Concert Time Code Hydre en scène Le Trait Catégories d’Évènement: Le Trait

Seine-Maritime Concert Time Code Hydre en scène Le Trait, 15 décembre 2023, Le Trait. Concert Time Code Vendredi 15 décembre, 20h30 Hydre en scène Tarif P’tite Scène : 9€ / 3,50€ Time Code est une navette funk pilotée par le Dynamic Duo WonderJenny & Dod et propulsée par un équipage de funkateers extra-extra-terriens (basse-batterie-guitare-claviers-saxpercus). Time Code puise dans le P-funk et l’acid jazz pour proposer un concert en forme de show costumé et chorégraphié.

Le public est invité à monter à bord de la navette Time Code qui fonctionne à l’énergie humaine pour un voyage interstellaire. Chant : Doreen et Jennifer Magloire Breval | Basse : Xavier Patoux | Guitare : Sébastien Patoux | Clavier : Julien Lecomble | Saxophone : Christophe Lehoucq | Percussions : Rodolphe Fouzembas | Batterie : Olivier Bournot | Ingénieur du son : Sylvain Coulaty Photo : StudioFredH (Frédéric Haury) Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 05 93 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://letrait.notre-billetterie.fr/billets?kld=lps&site=lps »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

