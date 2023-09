Exposition William Garcin Hydre en scène Le Trait, 31 octobre 2023, Le Trait.

Exposition William Garcin 31 octobre – 30 novembre Hydre en scène Entrée libre et gratuite, sur les horaires de la Micro-Folie et pendant les spectacles

Passionné de photographie depuis plus de 25 ans, William Garcin a été plusieurs fois lauréat de concours de photos.

Il expose aujourd’hui dans le hall d’Hydre en Scène quelques clichés d’artistes (chanteurs et musiciens) afin de représenter leur univers et l’énergie qui s’en dégage.

Photos : William Garcin

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-11-30T16:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00