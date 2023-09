Ladislava | Présentation de saison d’Hydre en Scène Hydre en scène Le Trait, 22 septembre 2023, Le Trait.

Ladislava | Présentation de saison d’Hydre en Scène Vendredi 22 septembre, 18h30 Hydre en scène Gratuit sur réservation

Ladislava revisite le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Ils se laissent emporter par les grands classiques du jazz manouche, reprennent Brassens, Montant ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.

Un verre de l’amitié sera offert à la suite de cette soirée !

Clarinette, chant et récit – autrice, compositrice : Emmanuelle Lombard

Guitares – arrangeur : Olivier Lombard

Photo : Be Quiet and Drive

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://letrait.notre-billetterie.fr/billets?kld=hes&site=hes »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 05 93 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:30:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00

2023-09-22T18:30:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00