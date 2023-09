Exposition Chab Bad Art | Charlotte Costil Hydre en scène Le Trait, 20 septembre 2023, Le Trait.

Exposition Chab Bad Art | Charlotte Costil 20 septembre – 26 octobre Hydre en scène Entrée libre et gratuite

Après avoir emprunté une voie relativement classique, quelques événements personnels l’ont convaincue de mettre davantage de couleurs dans sa vie, et le Pop Art s’est imposé.

Oscillant entre des références contemporaines issues de la pop culture et son attrait pour la satire, elle aime donner des couleurs mais aussi du sens à ses créations.

Elle a à cœur de jouer avec le public, de bousculer les idées et d’ouvrir les esprits sur des sujets de société. Elle ose notamment prendre une position féministe en mettant en lumière celles qui portent le monde à travers leurs combats.

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2023-10-26T16:00:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00