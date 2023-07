Visite guidée : Le Trait, entre histoire, art, nature et transition du patrimoine Hydre en Scène Le Trait Catégories d’Évènement: Le Trait

Seine-Maritime Visite guidée : Le Trait, entre histoire, art, nature et transition du patrimoine Hydre en Scène Le Trait, 17 septembre 2023, Le Trait. Visite guidée : Le Trait, entre histoire, art, nature et transition du patrimoine Dimanche 17 septembre, 14h00 Hydre en Scène Durée 4h. Le Trait, entre histoire, art, nature et transition du patrimoine

Hydre en Seine, rue François Arago

Balade commentée de 4,5 km à travers la ville pour découvrir son patrimoine et son environnement naturel, accompagnée le long du parcours d’une exposition artistique d’affiches en réalité augmentée. À l’issue de la balade, découverte de la Micro-folie au sein de l’Hydre en Scène.

Dim 17 : 14h

Durée : 4h

Réservation obligatoire au 02 35 05 93 70. Hydre en Scène Rue François Arago, 76580 Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 05 93 70 »}] Salle de spectacle Parking de la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

