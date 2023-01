Spectacle DISHEÑVEL par la LUSKAÑ DANCE COMPANY Hydre en scène Le Trait Catégories d’Évènement: Le Trait

Réservations au 02.35.05.93.70

Spectacle de danse contemporaine Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie LUSKAÑ DANCE COMPANY interprètera à l’Hydre en Scène son spectacle de danse contemporaine DISHEÑVEL. Entrez dans un univers où le mouvement est l’interprétation de la différence. A travers la dance ce spectacle met en avant le contraste entre être et paraître. Une représentation poignante qui montre que les différences, une fois acceptées deviennent notre plus grande force.

Distribution : Antoine Normand : Directeur et chorégraphe

Delphine Thisselin : Interprète

François-René Piot : Interprète

Genardo Cibils : Interprète et compositeur

Raphaëlle Sablic : Interprète

Maeva Vitrac : Assistante chorégraphe

Ce spectacle P’tite scène résulte de l’Appel à Talents. Le tarif est de 3€50 pour les adhérents et 9 € pour les non-adhérents du Centre Social.

