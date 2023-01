Elliot Reid + Lois Verne Hydre en scène Le Trait Catégories d’Évènement: Le Trait

Réservations au 02.35.05.93.70

Une soirée, deux concerts Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie C’est le groupe Elliot Reid qui ouvrira la soirée.

Dans un esprit mélancolique et dansant, laissez- vous transporter par un son électro pop aux touches de rock anglais.

Distribution :

Vincent zammarchi : chant guitare, synthé

Timothé Trompeusense : basse Place ensuite à Lois Verne.

Rencontre inévitable entre la pop et les influences rock du duo amiénois, Loïs Verne vous transporte dans leur univers, du sombre à la lumière. Le groupe assume pleinement les amplitudes de son style qu’il vous dévoilera sur scène. Distribution :

Clément Perez : Chant/Guitare/Piano

Kévin Favry : Batterie/Manager Le tarif est de 3€50 pour les adhérents du Centre Social et de 9€ pour les non-adhérents

