Concert-The Owl Band Vendredi 13 janvier, 20h30 Hydre en scène

Réservation au 02.35.05.93.70

Concert de Rock Californien handicap moteur mi

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie

L’hydre en Scène vous propose une soirée sous le thème du Rock Californien avec le groupe “The Owl Band”.

Composé de 5 musiciens au parcours riche tant au niveau scénique que studio, la réputation de tous ses membres n’est plus à faire dans le monde du Rock californien et leur qualité musicale est reconnue partout où ils se produisent. Le show alternera compositions et reprises.

Inspiré de Blackberry Smoke, Eagles ou encore Bryan Adams laissez-vous porter par ce groupe qui a la pêche !

Distribution :

Olivier “OL” HY: chant lead.

Yvon “LUKA” Lucas: guitare soliste et backing.

Franck “FRANCKY”: Giangreco, guitare rythmique et backing.

Thomas “TOM” Baron: guitare basse et backing.

Stéphane” STEFFY”: Pingeon, batterie et backing.

Cette représentation est estampillée la p’tite scène et résulte de l’Appel à Talents. Le tarif est de 3€50 pour les adhérents et 9€ pour les non-adhérents du Centre Social



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T21:15:00+01:00