Hybrid’art – Salon d’art contemporain

Hybrid’art – Salon d’art contemporain, 27 mai 2023, . Hybrid’art – Salon d’art contemporain



2023-05-27 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-07 17:30:00 17:30:00 Salon d’art contemporain présente la sélection sur appel à projet national et international d’une dizaine d’artistes professionnels, de quelques artistes fondateurs de la manifestation et d’étudiants issus des écoles d’arts diplômantes de la région.

Conçu dans une logique de valorisation des diversités, il fait se rencontrer dessin, volume, photographie, peinture, installation, gravure, vidéo… dans un même espace. Chaque année un « artiste coup de cœur » est choisi par un jury, qui, en échange d’une bourse de soutien, fais don d’une œuvre à la commune. Cette dernière est par la suite plébiscitée dans le cadre de nombreuses initiatives locales et régionales contribuant au rayonnement de l’artiste (expositions, article dans la Revue Point Contemporain).

Durant 2 semaines c’est toute une programmation associée : théâtre, musique, conférence, workshops, cinéma… qui se met en place et fédère les initiatives culturelles de la ville, ayant pour vocation l’ouverture de l’art sur notre société dans une dynamique de soutien à la création contemporaine et d’éducation populaire.

L’édition 2023 aura lieu du 27 mai au 7 juin 2022, à l’Espace Gagarine. L’appel à candidature sera disponible fin 2022. Créé en 2017 par la ville de Port de Bouc et l’Association Art et Créations, HYBRID’ART dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville