Hybisae Les Disquaires Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Le duo queer Hybisae débarque à Paris avec sa pop forte et entêtante.

Tout droit venu de Suisse, Hybisae débarque avec sa pop queer, forte et entêtante. Bourrée d’inspirations hyperpop, rock, R&B ou encore électro, la musique du duo donne envie de bouger, de chanter, de danser, bref: de s’amuser.

Hybisae naît en Suisse et est aujourd’hui en pleine expansion territoriale, avec un pied à Paris et l’autre toujours dans son fief d’origine, Neuchâtel.

Avec la sortie de son premier EP fin 2023, le groupe offre des shows mouvementés, bien taillés et entraînants, et leur musique se traduit à merveille en concert, pour le plus grand bonheur du duo lui-même et aussi, espérons-le, du public !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

