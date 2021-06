Hyacinthe Reisch Vézelay, 16 juin 2021-16 juin 2021, Vézelay.

Hyacinthe Reisch 2021-06-16 14:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Rue des écoles Maison Jules-Roy

Vézelay Yonne

EUR Hyacinthe Reisch est un artiste novateur et de rayonnement international, ayant participé au développement de Cirques précurseurs tels qu’Archaos et Plume. Il est connu en Europe et bien au-delà (Australie, Amérique du Sud) pour les spectacles de ses propres compagnies comme le Cirque O et Que-Cir-Que, qui ont suscité de nombreuses vocations dans les générations suivantes. L’artiste nous présentera sa peinture dans toutes ses déclinaisons.

+33 3 86 72 74 09 https://www.yonne.fr/Culture/Sites-et-monuments/Maison-Jules-Roy-a-Vezelay

