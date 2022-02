HVSK / Mitcho en concert Médiathèque municipale Esla Triolet Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Médiathèque municipale Esla Triolet, le samedi 12 mars à 15:00 Mitcho (R’nB/ Pop) est une jeune artiste de bientôt 21 ans, qui nous vient tout droit de Villeparisis. Passionnée de musique depuis toute petite, elle espère entrer dans l’industrie musicale pour en faire son futur métier. Elle écrit et chante sur divers sujets comme l’amour, la détermination, la discrimination … HVSK est un trio emmené par INDRANI (Folk / Rock). Formé en 2018 autour d’un projet commun : faire du rock taillé pour la scène et sans compromis. Rien n’est interdit pour ces franciliens qui tirent leurs inspirations du folk et du grunge pour obtenir un Pop-rock moderne dans un éventail de langues. Dans de le cadre de la semaine de l’égalité femmes / hommes, la médiathèque municipale Elsa Triolet propose son concert entièrement féminin et local ! Médiathèque municipale Esla Triolet Place Pietrasanta Villeparisis

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

