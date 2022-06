Huveaune, les chemins de la Taurelle avec les ânes Saint-Zacharie, 16 juillet 2022, Saint-Zacharie.

Huveaune, les chemins de la Taurelle avec les ânes

2022-07-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-16 21:00:00 21:00:00

Accompagnés par des ânes bâtés, nous emprunterons petit et grand chemin pour découvrir le site et les alentours de la Taurelle.

Nous pourrons accrocher quelques sacs sur les bats et nous marcherons au rythme des animaux. Après un casse croûte du soir sur un des lieux magique de la Ste Baume, retour au point de départ.

En collaboration avec le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, le guide Alexandre Caramello accompagné par des ânes, vous invite à découvrir les secrets de la foret de la Sainte-Baume.

accueil@pnr-saintebaume.fr +33 4 42 72 32 72 http://www.pnr-saintebaume.fr/

