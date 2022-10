Hut ! – Spectacle jeune public Saint-André-de-Cubzac, 10 mai 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Hut ! – Spectacle jeune public

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

2023-05-10 10:00:00 – 2023-05-10

Salle du Champ de Foire 7 allées du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

5 EUR Un spectacle pour la toute petite enfance, qui éveille oreilles et cordes vocales.

Chut ! Hut ! Hutte ! Hutte. Cabane. La voix qui sort, d’un côté puis ailleurs – très loin – avant

de jaillir comme un murmure dans l’oreille. La compagnie de chant lyrique Éclats et l’association d’architecture EXTRA se sont associées pour créer un espace spectaculaire permettant d’explorer les sons et les voix avant même d’appréhender sa propre parole.

CIE ÉCLATS + ASSOCIATION EXTRA (Architecture sonore)

Durée : 25mn – de 6 mois à 3 ans.

©Pierre PLANCHENAULT

