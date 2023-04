COURSE MARCEL KIEFER Rue du Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Catégories d’Évènement: Hussigny-Godbrange

Meurthe-et-Moselle

COURSE MARCEL KIEFER Rue du Maréchal Foch, 5 novembre 2023, Hussigny-Godbrange. 40ème édition de la course « Marcel Kiefer » .

Plusieurs parcours.

Inscriptions sur : www.gotiming.fr. Tout public

Dimanche 2023-11-05 à ; fin : 2023-11-05 . EUR.

Rue du Maréchal Foch Salle des sports

Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est



40th edition of the « Marcel Kiefer » race.

Several courses.

Registrations on : www.gotiming.fr 40ª edición de la carrera « Marcel Kiefer ».

Varios recorridos.

Inscripción en : www.gotiming.fr 40. Ausgabe des Laufs « Marcel Kiefer » .

Mehrere Strecken.

Anmeldungen unter: www.gotiming.fr Mise à jour le 2023-03-16 par OT DU GRAND LONGWY

