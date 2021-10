HUSSAM ALIWAT Espace Philippe Noiret, 8 octobre 2021, Les Clayes-sous-Bois.

HUSSAM ALIWAT

Espace Philippe Noiret, le vendredi 8 octobre à 20:30

Tout public à partir de 8 ans Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est la relation que Hussam Aliwat entretient avec son Oud depuis l’enfance. Hussam Aliwat fusionne les styles et les frontières en une musique moderne et puissante, menée avec fougue par un oud qui fait le pont entre Orient et Occident : une révolution palpitante qui bouscule le jazz, la musique de film et le rock. Il est un des protégés du Trio Joubran et de Marcel Khalifé. Néanmoins il incarne une nouvelle génération, actuelle, cinématique, puissante, accompagné de deux violoncelles et une batterie. Surdoué autodidacte, il transgresse les normes du oud comme d’autres génies ont brisé les codes de leurs instruments : le bandonéon de Piazzolla, la guitare de Jimi Hendrix et rassemble aussi bien les amoureux du Oud, les inconditionnels du jazz, comme les fans de rock alternatif. À travers son premier album sobrement intitulé « BORN NOW » Hussam Aliwat nous présente une musique émotionnelle, cinématique et dense, entre héritage oriental, polyrythmies, nappes oniriques, esprit intensément rock et modulations jazz. Bar sur place Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Musique d’Orient

Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines



