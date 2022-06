Hussam Aliwat Douves du Chateau des Ducs, 28 juillet 2022, Nantes.

2022-07-28

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : oui tous publics

Attention, prodige ! Ce jeune musicien autodidacte, oudiste surdoué, fusionne les styles et les frontières en une musique moderne et puissante. Hussam Aliwat incarne une nouvelle génération de musiciens et n’hésite pas à transgresser les normes du oud. C’est entouré de deux violoncelles et d’une batterie qu’il vient délivrer sa musique passionnée et fougueuse au public d’Aux heures d’été, entre héritage oriental, polyrythmies, esprit rock et modulations jazz ! Hussam Aliwat : oud, Nicolas Goussot : batterie, Dima Tsypkin : violoncelle, Nicolas Carpentier : violoncelle

Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com