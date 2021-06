HUSKY PASSION Chalet L’OURSON MALIN, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bernex.

HUSKY PASSION

du vendredi 23 juillet au vendredi 30 juillet à Chalet L’OURSON MALIN

Entre lac et montagne, bénéficiant d’une formidable implantation face à la dent d’Oche, dans la belle nature préservée de Haute-Savoie, l’Ourson Malin et la Bonne Eau, nos confortables et accueillant chalets de montagne seront le point de départ d’une formidable aventure avec un grand « A ». Notre idée, riche de simplicité, sera de profiter au maximum des chiens husky au cours d’une semaine vivante et à rebondissement… Que de beaux souvenirs à la clé !!! LES ACTIVITÉS : **Jour 1 : Découverte et Premier Pas :** Arrivée de notre musher et de sa meute au centre… Premier contact avec notre chien et présentation de la cani-rando… Le lien entre l’enfant et l’animal est immédiat… Balade en cani-rando et premières sensations… **Jour 2 : Biodiversité :** C’est le retour de nos Compagnons d’aventure pour une balade à travers les pâturages, forêts et hameaux, axée sur la découverte de la faune et de la flore de nos montagnes. À cette occasion, nous aborderons la préservation de l’environnement. **Jour 3 : Journée Olympiades du Ptit Montagnard :** Le matin, les jeunes seront répartis par équipes. Ils inventeront un cri de ralliement, un hymne et une danse. Ils confectionneront également un déguisement, un drapeau et une affiche. L’après-midi, les jeunes s’affronteront autour d’épreuves sportives, culturelles et d’autres « inclassables… » Chacun aura donc sa chance ! La journée se clôturera par la remise des prix, une dégustation de produits montagnards et un repas typique… Hummm ça sent bon la tartiflette… **Jour 4 : Une Vue Imprenable : Randonnée au Mont Benand** avec les huskies et déjeuner trappeur. Point culminant du plateau du Gavot, le Mont Benand nous offrira une vue imprenable sur le lac Léman et ses rivages… **Jour 5 : L’Orientation du Musher :** Le matin, nous apprendrons à nous servir d’une boussole et d’une carte… Nous organiserons une petite course d’orientation dans le village : après la théorie, rien de mieux qu’un peu de pratique… L’après-midi, équipés de nos boussoles et avec nos fidèles huskies, nous participerons à un rallye nature. Remise du diplôme « Husky Aventure » à chaque enfant en fin de journée. **Jour 6 : Journée d’eau festive :** Une journée d’eau festive dans el Complaxe aquatique de la BEUNAZ : pour le plaisir des petits comme des grands… Nous n’aurions pas pu rêver meilleure fin !!! **Les Veillées ♥ : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation :** – Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité, – Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité.

525€ (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet L’OURSON MALIN 74500 BERNEX Bernex Haute-Savoie



2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T19:00:00