Hurricane Aix-en-Provence, 28 avril 2022, Aix-en-Provence.

Hurricane Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-04-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-30 21:00:00 21:00:00 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 36 Pour cette pièce fascinante et magnétique, Yoann Bourgeois, chorégraphe et acrobate, est parvenu, à l’aide de procédés techniques ingénieux et précis, à recréer les forces physiques naturelles les plus dévastatrices, celles des ouragans.



Une grue de six mètres et un plateau tournant servent de décor à une impitoyable lutte des danseurs face au déchainement des éléments, à la fois forts et terriblement fragiles et vulnérables. Ce combat inégal est d’une intensité peu commune mais de ce chaos, Yoann Bourgeois parvient à créer des moments de poésie rare.





● Concept et chorégraphie Yoann Bourgeois

● Assistante artistique Marie Vaudin

● Création de costumes Sigolène Pétey

● Créateurs artistiques GöteborgsOperans.

Virtuosité, élégance, sensualité : deux perles du chorégraphe visionnaire américain Alonzo King pour une soirée en deux temps sous le signe de l’émerveillement, au Grand Théâtre de Provence,

+33 7 82 27 29 30 https://store.3e-etage.com/

Pour cette pièce fascinante et magnétique, Yoann Bourgeois, chorégraphe et acrobate, est parvenu, à l’aide de procédés techniques ingénieux et précis, à recréer les forces physiques naturelles les plus dévastatrices, celles des ouragans.



Une grue de six mètres et un plateau tournant servent de décor à une impitoyable lutte des danseurs face au déchainement des éléments, à la fois forts et terriblement fragiles et vulnérables. Ce combat inégal est d’une intensité peu commune mais de ce chaos, Yoann Bourgeois parvient à créer des moments de poésie rare.





● Concept et chorégraphie Yoann Bourgeois

● Assistante artistique Marie Vaudin

● Création de costumes Sigolène Pétey

● Créateurs artistiques GöteborgsOperans.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-14 par