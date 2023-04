Festival de la Roof Top Tent Rue du Moulin de Lyon Huriel Catégories d’Évènement: Allier

Huriel

Festival de la Roof Top Tent Rue du Moulin de Lyon, 14 septembre 2023, Huriel. Sur place



> Cuisine, bar, foodtruck

> Repas géants communs pour les exposants et les festivaliers

> Sanitaires, eau, électricité

> Accès Wifi

> Commerces à proximité

> Amis animaux admis.

2023-09-14 à ; fin : 2023-09-17 . .

Rue du Moulin de Lyon

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On site



> Kitchen, bar, foodtruck

> Giant common meals for exhibitors and festival-goers

> Sanitary facilities, water, electricity

> Wifi access

> Shops nearby

> Pets allowed In situ



> Cocina, bar, foodtruck

> Comidas comunes gigantes para expositores y asistentes al festival

> Sanitarios, agua, electricidad

> Acceso Wifi

> Tiendas cercanas

> Se admiten animales de compañía Vor Ort



> Küche, Bar, Foodtruck

> Gemeinsame Riesenmahlzeiten für Aussteller und Festivalbesucher

> Sanitäranlagen, Wasser, Strom

> Wifi-Zugang

> Geschäfte in der Nähe

> Tierfreunde erlaubt Mise à jour le 2023-04-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Huriel Autres Lieu Rue du Moulin de Lyon Adresse Rue du Moulin de Lyon Ville Huriel Departement Allier Lieu Ville Rue du Moulin de Lyon Huriel

Rue du Moulin de Lyon Huriel Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huriel/

Festival de la Roof Top Tent Rue du Moulin de Lyon 2023-09-14 was last modified: by Festival de la Roof Top Tent Rue du Moulin de Lyon Rue du Moulin de Lyon 14 septembre 2023 Rue du Moulin de Lyon Huriel

Huriel Allier