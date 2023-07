FÊTE DES 50 ANS DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS: DÉAMBULATION ET LECTURE D’OEUVRES SUR LE MÉJEAN Hures-la-Parade, 22 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Solange Tellier a écrit plusieurs livres sur le Méjean. Au cours d’une déambulation dans le corps de ferme, elle vous en lira des passages appropriés.

Durée 30 minutes….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



Solange Tellier has written several books about Méjean. During a stroll through the farmhouse, she will read appropriate passages.

Duration 30 minutes…

Solange Tellier ha escrito varios libros sobre los Méjean. Mientras pasea por la granja, ella le leerá algunos de los pasajes pertinentes.

Dura 30 minutos…

Solange Tellier hat mehrere Bücher über den Méjean geschrieben. Während eines Spaziergangs durch das Bauernhaus wird sie Ihnen passende Passagen daraus vorlesen.

Dauer 30 Minuten…

Mise à jour le 2023-06-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes